Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію населення у зв’язку з нападом Росії на Україну.

«У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, постановляю: оголосити та провести загальну мобілізацію», – сказано в президентському указі від 24 лютого.

Загальну мобілізацію оголошено у всіх областях та у Києві. Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом.

Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб українських військових формувань буде здійснено в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Водночас цим же указом президент доручив розробити такі плани.