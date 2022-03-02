Чоловіки-переселенці повинні протягом 24 годин з моменту прибуття на Львівщину стати на військовий облік

Чоловіки призовного віку, які прибули на Львівщині у період воєнного стану з інших регіонів, зобов’язані протягом 24 годин стати на військовий облік. Відповідний наказ підписав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Згідно з наказом, чоловіки, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у період воєнного стану у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій чи інших регіонів зобов’язані не пізніше 24 годин після прибуття з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.

Наказ про взяття на військовий облік чоловіків-переселенців (фото ЛОДА)

Керівники готелів, санаторіїв, незалежно від форм власності, інших установ та організацій, що здійснюють поселення біженців, повинні негайно повідомляти територіальні центри та районні військові адміністрації про прибуття чоловіків призовного віку на територію Львівщини.

Як повідомлялося, Львівщина вже прийняла понад 30 тис. біженців, ще 100 тис. виїхали до Польщі. Раніше курортні селища Східниця та Славське та низка інших громад заборонили поселення на своїй території чоловіків призовного віку.

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