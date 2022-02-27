На Львівщину прибувають тисячі біженців з інших областей України

За три дні від початку російського вторгнення Львівщина прийняла понад 30 тис. біженців з інших областей. Ще понад 100 тис. осіб перетнули кордон з Польщею. Про це вранці неділі, 27 лютого, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Голова ЛОДА розповів, що станом на 27 лютого на Львівщині ситуація спокійна, диверсійних груп не зафіксовано. Інформацію про підозрілих осіб перевіряють правоохоронці. Зафіксовано рекордну кількість звернень мешканців до правоохоронних органів – понад 17 тис., однак ті справляються.

Також голова ЛОДА повідомив, що за три дні Львівщина прийняла понад 31 тис. вимушених переселенців. Частина з них рухалися через Львівщину на Закарпаття. Понад 2,5 тис. переселенців офіційно поселені органами влади.

«Люди прибувають приватно власним транспортом та організованими групами. Розселялися приватно у готелі, санаторії, а також організовано з допомогою органів влади», – розповів Максим Козицький. Для потреб територіальної оборони та переселенців зібрано понад 60 тонн гуманітарної допомоги.

Окрім того, за ці дні понад 100 тис. осіб перетнули кордон з Польщею. На кордонах залишаються величезні черги людей та автомобілів – до 30 км. Влада Львівщини попросила польську сторону збільшити кількість поїздів.

Зі слів голови ЛОДА, з початком повномаштабної війни на Львівщині мобілізовано майже 9 тис. осіб. При цьому Максим Козицький розповів, що схвалює рішення влади Східниці заборонити поселення чоловіків призовного віку.