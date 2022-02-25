Для мешканців Львівської області запустили чат-бот у месенджерах Telegram та Viber «Гаряча лінія Львівської області». У ньому оперативно надаватимуть інформацію з найбільш актуальних тем в умовах воєнного стану. Його розробили ІТ-фахівці компанії «Soft Serve». Додаток буде корисним як мешканцям області, так і переселенцям, які зараз перебувають тут.

У чат-боті є такі розділи:

Вступ до війська (інформація про тероборону та як допомогти захисникам)

Евакуація (з підрозділами «Допомога з поселенням», «Виїзд у Польщу»)

Транспорт

Електропостачання

Комунальне господарство

Укриття – місто та область.

Приєднатися до чат-боту можна за посиланням у Telegram та Viber.

Також для отримання інформації можна телефонувати за коротким номером 112 (якщо дзвонити з території Львівської області) або 032 259 60 31 (з інших областей). Однак зараз телефонні лінії дуже перевантажені.

Також сьогодні запустили чат-бот у Telegram для допомоги переселенцям з інших областей.