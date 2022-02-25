На Львівщині запрацював чат-бот «Гаряча лінія області»
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Для мешканців Львівської області запустили чат-бот у месенджерах Telegram та Viber «Гаряча лінія Львівської області». У ньому оперативно надаватимуть інформацію з найбільш актуальних тем в умовах воєнного стану. Його розробили ІТ-фахівці компанії «Soft Serve». Додаток буде корисним як мешканцям області, так і переселенцям, які зараз перебувають тут.
У чат-боті є такі розділи:
- Вступ до війська (інформація про тероборону та як допомогти захисникам)
- Евакуація (з підрозділами «Допомога з поселенням», «Виїзд у Польщу»)
- Транспорт
- Електропостачання
- Комунальне господарство
- Укриття – місто та область.
Приєднатися до чат-боту можна за посиланням у Telegram та Viber.
Також для отримання інформації можна телефонувати за коротким номером 112 (якщо дзвонити з території Львівської області) або 032 259 60 31 (з інших областей). Однак зараз телефонні лінії дуже перевантажені.
Також сьогодні запустили чат-бот у Telegram для допомоги переселенцям з інших областей.