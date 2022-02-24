Львів’ян просять допомагати біженцям: список необхідного
Мешканців просять нести їжу. воду, миючі засоби та спальні мішки
До теми
Львів’ян просять долучитись до допомоги вимушеним переселенцям. У місті створили спеціальний координаційний центр, який займається розселенням та гуманітарною допомогою. Містян просять приносити їжу та товари першої необхідності. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За словами Садового, у місті створений координаційний центр. Усім, хто може допомагати фізично або засобами першої необхідності, просять звертатись за номером 032 254 60 79.
Список першочергово необхідних речей:
- Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;
- Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;
- Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
- Батарейки, свічки, ліхтарики;
- Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
Адреси пунктів збору:
- Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
- Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
- Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
- Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
- Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
- Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85
У Львівському палаці мистецтв на вул. Коперника, 17 запрацював центр допомоги населенню та військовим. У цей пункт усі охочі можуть приносити речі першої необхідності, медикаменти, харчі. Про це розповів директор палацу мистецтв Юрій Візняк.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що до Львівської області приїжджають переселенці – в основному, це діти з інтернатів.
Ви також можете допомогти українській армії, перерахувавши гроші, наприклад благодійному фонду «Повернись живим».
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Нацбанк також відкрив рахунок для допомоги армії:
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Якщо ви не маєте змоги підтримати військових фінансово, то можете здати кров для майбутніх потреб військових в обласному центрі служби крові, що за адресою вул. Пекарська, 65. Також кров можна здати у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та на станції переливання крові Львівської залізниці (вул. Івана Огієнка, 5).
Як і хто саме може стати донором крові – читайте в матеріалі ZAXID.NET.
Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET