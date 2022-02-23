Через загрозу повномасштабного російського вторгнення Львівська міськрада планує суттєво збільшити резерв крові у міських лікарнях. Для цього у Львові створюють свій банк крові на базі міської лікарні швидкої допомоги, який буде забезпечувати пацієнтів міських лікарень компонентами крові.

ZAXID.NET розповідає, як стати донором крові, які є протипокази та де у Львові здати кров.

***

Хто може бути донором крові?

За рекомендаціями Центру громадського здоров’я, донором крові може бути будь-яка людина, старша 18 років, якщо вона не має медичних протипоказів і це не буде шкодити її здоров’ю. Кожен центр має власні обмеження щодо ваги донорів, тому цей момент варто уточнити у самому пункті здачі крові.

Протипоказами для донорства можуть бути:

інфекційні захворювання, туберкульоз, бруцельоз, висипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Кройцфельда – Якоба;

паразитарні захворювання (ехінококоз, токсоплазмоз, трепаносомоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз);

соматичні захворювання (злоякісні новоутворення, хвороби крові, захворювання нервової системи, органів дихання, травлення, печінки і жовчного міхура, нирок, серцево-судинні захворювання, променева хвороба, хвороби ендокринної системи, шкірні хвороби тощо;

люди після операцій із ампутації чи резекції і трансплантації органів;

алкоголізм, наркоманія;

психічні захворювання.

Тимчасові протипокази для донорства:

переливання компонентів крові (через 1 рік);

вагітність і лактація (через 1 рік і 3 місяці відповідно);

операції (через 1 рік);

татуювання, пірсинг (через рік);

перебування за кордоном понад 2 місяці (6 місяців);

перебування в ендемічних щодо малярії країнах понад 3 місяці (через 3 роки);

контакт із хворими на гепатит А (через 3 місяці), В і С (через рік);

вегето-судинна дистонія (через місяць);

алергія (через 2 місяці);

хронічні або гострі запальні процеси, що супроводжуються температурою вище 37°С (через місяць);

видалення зуба (через 10 днів);

щеплення (від 10 днів до 1 року);

медикаментозний курс лікування (через 14 днів);

менструація (через 5 днів після закінчення);

вживання алкоголю (через 48 годин).

Як підготуватися до здачі крові?

Медики рекомендують за три дні до процедури відмовитись від ліків, що можуть погіршити якість крові (аспірин та анальгетики), не вживати алкоголь та виключити з раціону жирну, смажену і копчену їжу.

На сніданок радять з’їсти щось легке, а за годину про процедури – не курити. Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми ГРВІ чи простуди, здачу крові краще відкласти на інший день.

Що робити після здачі крові?

Після забору крові лікарі радять донорам 10-15 хв відпочити в приміщенні пункту здачі, аби у разі погіршення самопочуття медики могли вам надати допомогу.

Кілька годин краще не сідати з кермо, не піднімати важкі речі рукою, з якої брали кров, та уникати цього дня фізичних навантажень.

Упродовж двох днів донорам радять повноцінно та регулярно харчуватися, а також збільшити денну норму води до 2 л.

Чоловікам рекомендують здавати кров не більше 5 разів на рік, а жінкам – не більше 4 разів на рік. Після цього варто робити перерву не менше ніж на 3 місяці.

Де у Львові здати кров?

Львівський обласний центр служби крові (вул. Пекарська, 65, понеділок – п’ятниця, з 8:30 до 13:00).

Тут заготовляють цільну кров, плазму і тромбоцитну масу. Як уточнили ZAXID.NET у Центрі, здати кров може будь хто, без прив’язки до місця реєстрації чи проживання. Обмеження ваги для донорів цільної крові – 55 кг, тромбоцитів – 65 кг.

Перше територіальне медичне об’єднання Львова (Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, вул. Миколайчука, 9, понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 11:00).

Відділення трансфузіології лікарні швидкої допомоги заготовляє цільну кров та плазму. Для кровоздачі з собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Обмеження ваги для донорів цільної крові – 55 кг. Забір крові відбувається за попереднім записом за телефонами: (066) 018 09 19, (067) 118 09 19.

«Ми збільшимо наші потужності з переливання крові у кілька разів – із 4 до 8 тисяч донорів, щоб ми могли покрити потреби Львова і забезпечити компонентами крові всіх, хто цього потребуватиме у разі надзвичайних подій в Україні», – розповів ZAXID.NET очільник Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

Станція переливання крові Львівської залізниці (вул. Івана Огієнка, 5, понеділок – п’ятниця, з 9:00 до 13:00).

Тут приймають лише цільну кров у чоловіків і жінок вагою від 60 кг.