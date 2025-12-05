Традиційно головну різдвяну ялинку Львова відкрили і засвітили напередодні Дня святого Миколая

У п'ятницю, 5 грудня, на площі перед оперним театром у Львові засвітили центральну різдвяно-новорічну ялинку, яку місту безкоштовно подарувала сім’я Пашечко із Сокільників.

Традиційно головну різдвяну ялинку Львова відкрили і засвітили напередодні Дня святого Миколая. Розпочали подію із хвилини пам’яті, щоб вшанувати всіх тих, хто загинув у російсько-україніській війні.

Як і в попередні роки повномасштабної війни, дерево прикрасили старою світловою ілюмінацією, яку місто закупило ще в 2018 році. На верхівці ялинки – символ боротьби українців з агресором – «протитанковий їжак», якого у 2022 році змайстрували фахівці «Львівелектротрансу».

Під час відкриття ялинки виступили вихованці львівської хорової школи «Дударик». На подію завітала сім’я Пашечко, місто подарувало їм маленьку ялинку в горщику. Люба Пашечко зазначила, що вражена своєю ялинкою у центрі міста.

«Ялинка просто розкішна, я не думала, що вона така велика і пишна. А коли я її побачила в вогнях, вона для мене як надія на нове життя після Нового року», – сказала власниця ялинки Люба Пашечко.

Ялинка росла на подвір’ї сім’ї Пашечко у Сокільниках 18 років. Висота дерева – приблизно 14 метрів. Загалом цьогоріч було 15 охочих подарувати місту хвойне дерево на свята.

