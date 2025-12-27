У суботу, 27 грудня, центром Львова пробіглися понад 200 учасників у святкових образах – зі звіздами, персонажами вертепу та традиційними різдвяними елементами. Вони подолали дистанцію п’ять кілометрів у межах благодійного «Забігу Звіздарів». Під час події вдалося зібрати майже 200 тис. грн на потреби батальйону безпілотних систем «Кондор» бригади «Буревій». Львівська міська рада пообіцяла подвоїти зібрану суму. «Забіг Звіздарів» — це різдвяний благодійний захід від бігової спільноти «Сhumaky». Цьогоріч до забігу також долучився проєкт «Коза Маланка». Після фінішу учасники організували вертеп у дворику Ратуші і смакували пампухи.

Фото: Романа Балука