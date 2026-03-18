Бензин у США дорожчає через війну на Близькому Сході

У США середня ціна бензину перевищила 3,75 долара за галон. Це найбільший показник з жовтня 2023 року, свідчать дані аналітичної платформи GasBuddy, передає Reuters.

Зростання вартості пального спричинили перебої у постачаннях на світових ринках через війну на Близькому Сході. На цьому тлі ціни на АЗС продовжують стрімко зростати, попри достатні запаси пального в самих Сполучених Штатах.

Ба більше, подорожчання бензину впливає на настрої споживачів і стає політичним фактором напередодні проміжних виборів до Конгресу. Аналітики зауважили, що невдоволення виборців зростає, зокрема через підтримку президентом Дональд Трамп Ізраїлю у протистоянні з Іраном, адже раніше він обіцяв навпаки знизити ціни на енергоносії.

Попри те, що запасів моторного пального у США вистачає щонайменше на 28 днів, ринок реагує на глобальний дефіцит і зростання нафтових котирувань. Саме нафта формує основну частину вартості бензину.

За даними GasBuddy, від початку загострення наприкінці лютого середня ціна бензину в країні зросла приблизно на 84 центи і сягнула близько 3,8 долара за галон. Водночас ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate підскочили з 67,02 доларів до 96,16 долара за барель.

Раніше ZAXID.NET писав, що США вивільнять стратегічні запаси нафти, аби протидіяти зростанню цін на енергоносій через бойові дії на Близькому Сході. До слова, США споживають близько 20 млн барелів сирої нафти на день, що приблизно дорівнює кількості, яка зазвичай протікає через Ормузьку протоку щодня.