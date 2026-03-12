Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна вивільнить стратегічні запаси нафти для боротьби зі зростанням цін на енергоносій через бойові дії на Близькому Сході. Про це повідомили The Wall Street Journal та Politico 11 березня.

За словами Трампа, Штати вивільнять сиру нафту зі Стратегічного нафтового резерву, а потім його поповнять.

«Я вже один раз поповнив його (Стратегічний нафтовий резерв, – ред.), і я ще раз поповню. Але зараз ми трохи скоротимо обсяги, і це зменшить ціни», – сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу Local 12.

Трамп похвалив зусилля Міжнародного енергетичного агентства (IEA), яке вирішило координувати вивільнення рекордних 400 млн барелів нафти з різних національних нафтових резервів по всьому світу.

На запитання, чи планує президент доручити Міністерству фінансів США торгувати нафтовими ф’ючерсами, щоб знизити витрати на паливо, Трамп відповів, що, на його думку, війна в Ірані незабаром закінчиться.

«Головне, що ми маємо виграти цю війну. Виграти швидко, але виграти», – сказав Трамп.

Міністерство енергетики США заявило, що США використають 172 млн барелів нафти з надзвичайних запасів країни, починаючи з наступного тижня.

У своїй заяві міністр енергетики Кріс Райт зазначив, що процес може зайняти приблизно 120 днів. Він додав, що адміністрація Трампа планує поповнити резерв протягом року.

За даними Міністерства енергетики США, наразі в Стратегічному нафтовому резерві міститься 415 млн барелів нафти, що становить менше ніж 59% його заповнення. США споживають близько 20 млн барелів сирої нафти на день, що приблизно дорівнює кількості, яка зазвичай протікає через Ормузьку протоку щодня.

Зауважимо, Стратегічний нафтовий резерв США – резерв нафти у чотирьох природних підземних сховищах (соляних куполах) вздовж узбережжя Мексиканської затоки в Техасі та Луїзіані.

Його створили у 1975 році за рішенням Конгресу США після нафтової кризи 1973 року. Уперше нафтовий резерв використали під час війни у ​​Перській затоці у 1991 році.

Як писав ZAXID.NET, 12 березня Іран посилив атаки на нафтові об’єкти та танкери в Перській затоці. Зокрема, два іноземні танкери зазнали атаки іранських дронів у територіальних водах Іраку. Щонайменше одна людина загинула, 38 інших вдалось врятувати.