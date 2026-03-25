У бусі серед речей і сіток виявили трьох ухилянтів

Двоє членів релігійної громади на Київщині організували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон. Організував схему 67-річний військовий капелан, долучивши 27-річного спільника.

За даними слідства, військовозобов’язаних чоловіків забирали з Київщини та доставляли до Чернівецької області. Далі їх готували до незаконного перетину кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску, повідомили в Офісі генерального прокурора в середу, 25 березня.

Щоб не привертати увагу, капелан особисто перевозив клієнтів у мікроавтобусі, ховаючи їх серед речей та маскувальних сіток. Вартість такої послуги становила 8 750 євро з однієї людини.

Правоохоронці зупинили мікроавтобус із сітками та речами 19 березня поблизу кордону з Румунією. Під час перевірки встановили, що у транспорті перебували організатор та троє чоловіків призовного віку, яких, за даними слідства, готували до незаконного переправлення через державний кордон. За один цей рейс учасники схеми заробили понад 26 тис. євро.

Військовому капелану та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Чоловікам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Для капелана – в розмірі понад 700 тис. грн, а для його спільника – понад 600 тис. грн. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.