Українцям блокують картки через помилково зараховані виплати

Через технічний збій у Пенсійному фонді українці отримала подвійну виплату державної допомоги. Ідеться про виплату 1500 грн, які держава виплачувала у квітні. Згодом гроші, які було помилково нараховано, автоматично списали. Втім, якщо грошей на рахунку бракувало, користувачам блокували банківські картки. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Що сталося?

У квітні уряд запустив програму виплат для вразливих категорій населення – у сумі 1500 грн. Та, через помилки в системі частина отримувачів отримала допомогу двічі. Річ у тім, що деякі люди вже встигли витратити ці кошти. Тож, це спричинило блокування рахунів.

За словами Данила Гетманцева, після виявлення збою Пенсійний фонд розпочав автоматичне списання «зайвих» нарахувань, а якщо на рахунках не вистачало коштів, – картки блокували.

«Люди, не знаючи про помилкове нарахування, використовували кошти на свої базові потреби. Після цього окремим отримувачам почали блокувати картки для подальших соціальних виплат», – зазначив Данило Гетманцев.

Голова комітету також повідомив про випадки подвійного списання коштів, які, за його словами, обіцяють компенсувати. Окремо він наголосив, що Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд не попередили громадян про технічну помилку, і багато людей дізнавалися про блокування вже постфактум.

Пенсійний фонд України наразі публічно ситуацію не коментував.

Зауважимо, виплату у сумі 1500 грн виплачували в межах програми цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Допомогу могли отримати пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО та одинокі матері.