Податкова може перевіряти перекази на картку

Перекази на особисті банківські картки є звичною частиною повсякденних розрахунків – від переказів між знайомими до оплати товарів чи послуг. Водночас виникає логічне запитання, чи може податкова зацікавитися надходженнями на рахунок і донарахувати податки, якщо людина є ФОПом?

Сам по собі переказ грошей на картку не означає автоматичного виникнення податкових зобов’язань. В українському законодавстві немає окремого податку на карткові перекази. Однак значення має характер коштів і те, чи вважаються вони доходом.

Податковий кодекс України передбачає, що оподатковується саме дохід фізичної особи. Якщо кошти не є доходом або з них уже сплачено податки, повторного оподаткування не відбувається. Зокрема, не підлягають оподаткуванню державна та соціальна допомога, компенсації, виплати з фондів соціального страхування, допомога по вагітності та пологах, а також окремі види допомоги людям з інвалідністю.

Коли податки можуть нарахувати?

Питання у податкової можуть виникнути тоді, коли надходження на картку мають ознаки систематичного доходу. Йдеться, зокрема, про регулярні перекази від великої кількості людей або платежі з однаковим призначенням, які можуть вказувати про фактичну підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації. У такому разі контролюючі органи можуть вирішити, що ці гроші – це дохід, який мав бути задекларований та оподаткований.

Окремо закон регулює подарунки та грошову допомогу. Якщо гроші надходять від близьких родичів – батьків, дітей або подружжя – вони можуть не оподатковуватися або підпадати під пільгові умови. В інших випадках подарунки можуть вважатися доходом і обкладатися податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовим збором 5%.

А як же банківська таємниця?

Податкова не має автоматичного доступу до банківських рахунків громадян. Інформація про рух коштів є банківською таємницею відповідно до закону «Про банки і банківську діяльність». Однак банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг і перевіряти підозрілі операції. У разі потреби банк може запросити документи щодо походження коштів або повідомити уповноважені органи.

Доступ до інформації про рахунки податкова може отримати лише у визначених законом випадках – наприклад, у межах перевірки або за рішенням суду.

Якщо податкова доведе факт отримання незадекларованого доходу, людині можуть донарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Крім того, закон передбачає штрафи та пеню за несвоєчасну сплату. Найчастіше такі ситуації стосуються випадків, коли люди фактично ведуть підприємницьку діяльність через особисті банківські картки без оформлення ФОП.

Як контролює перекази податкова?

У судовій практиці вже були випадки, коли податкова через суд стягувала несплачені податки через регулярні надходження на рахунки фізичних осіб. В одній із таких справ податківці встановили отримання незадекларованого доходу на понад 3,5 млн грн.

За результатами перевірки людині донарахували понад 638 тис. грн ПДФО, понад 53 тис. грн військового збору, а також штрафи за неподання декларації та ненадання інформації податковому органу. Суд підтримав позицію податкової.

Таким чином, сам факт переказу грошей на картку не є підставою для оподаткування. Податкові наслідки виникають лише у випадках, коли надходження мають ознаки доходу та не були задекларовані відповідно до вимог законодавства.

у травні українські банки та платіжні сервіси оновили Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг. Документ передбачає нові обмеження на перекази та фінансові операції для окремих категорій клієнтів, зокрема новостворених і так званих «сплячих» ФОПів.

Базові ліміти залишаються на рівні до 50 тис. грн на місяць для клієнтів із високим рівнем ризику та до 100 тис. грн – для клієнтів із низьким і середнім ризиком. Водночас клієнти з підтвердженими доходами зможуть звертатися до банків для підвищення лімітів.