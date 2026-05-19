Росіяни пошкодили елеватор «Кернел» на Хмельниччині

Під час нічної атаки російських безпілотників 18 травня на Хмельниччині було пошкоджено елеваторний комплекс агрохолдингу «Кернел». Про це повідомили у пресслужбі компанії у вівторок, 19 травня.

У результаті влучання були пошкоджені силоси та складські приміщення для зберігання зерна. Частина зернових запасів висипалася через руйнування конструкцій. Працівники підприємства не постраждали. Наразі триває оцінка завданих збитків і роботи з ліквідації наслідків атаки.

До слова, це не перша атака на потужності агрохолдингу. Так, у ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал «Кернел» з перевалки рослинної олії. А у серпні 2024 року постраждав найбільший завод переробки олійних культур агрохолдингу.

«Кернел» – найбільший агрохолдинг України з земельним банком понад 500 тис. га, заснований у 1995 році Андрієм Веревським. «Кернел» є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні та одним із провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку. Компанія забезпечує близько 15% світового експорту соняшникової олії та 18% експорту зерна.