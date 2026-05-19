Російські війська вдарили дроном по елеватору «Кернел» на Хмельниччні
Внаслідок влучання пошкодженно приміщення для зберігання зерна
Під час нічної атаки російських безпілотників 18 травня на Хмельниччині було пошкоджено елеваторний комплекс агрохолдингу «Кернел». Про це повідомили у пресслужбі компанії у вівторок, 19 травня.
У результаті влучання були пошкоджені силоси та складські приміщення для зберігання зерна. Частина зернових запасів висипалася через руйнування конструкцій. Працівники підприємства не постраждали. Наразі триває оцінка завданих збитків і роботи з ліквідації наслідків атаки.
До слова, це не перша атака на потужності агрохолдингу. Так, у ніч на 3 травня російські дрони атакували портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині та пошкодили термінал «Кернел» з перевалки рослинної олії. А у серпні 2024 року постраждав найбільший завод переробки олійних культур агрохолдингу.
«Кернел» – найбільший агрохолдинг України з земельним банком понад 500 тис. га, заснований у 1995 році Андрієм Веревським. «Кернел» є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в Україні та одним із провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку. Компанія забезпечує близько 15% світового експорту соняшникової олії та 18% експорту зерна.