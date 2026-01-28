«Агро-Регіон» Абромавичуса продали компанії Веревського

Група компаній «Агро-Регіон», співвласником якої був Айварас Абромавичус, завершила угоду з продажу 100% акцій кіпрській компанії Enselco Holding (Kapenata Limited), що належить бізнесмену Андрію Веревському, власнику агрохолдингу Kernel. Про це у вівторок, 27 січня, повідомила пресслужба інвестиційної компанії Dragon Capital, яка супроводжувала транзакцію.

У Dragon Capital зазначили, що ця угода є однією з найбільших M&A-транзакцій в аграрному секторі України з початку повномасштабної війни та демонструє можливість реалізації стратегічних інвестицій навіть в умовах воєнного часу.

8 січня Антимонопольний комітет України надав дозвіл на зміну власника дев’яти юридичних осіб, що входять до складу групи «Агро-Регіон». Йдеться, зокрема, про компанії «Гарна логістика», «АР Івки», «АР Чуднів», «АР Хмельницький», «АР Бориспіль», «АР Козелець», «АР Любар», «АР Борзна» та «Білий цвіт».

У всіх випадках мова йде про придбання понад 50% голосів у вищих органах управління товариств, що забезпечує Enselco Holding прямий контроль над цими підприємствами. До цього активи належали шведській Garna Stockholm Holding, бенефіціарами якої були Ларс Пітер Елам Хоканссон та колишній міністр економіки й ексгендиректор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус.

Раніше ZAXID.NET писав, що угода передбачає купівлю всієї компанії разом із корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями. За оцінками опитаних виданням земельних посередників, вартість угоди може становити 100–110 млн доларів.

Група компаній «Агро-Регіон» входить до числа провідних агрохолдингів України. Земельний банк компанії становить 41 тис. га у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також група має близько 200 тис. тонн елеваторних потужностей. Основні напрями діяльності – вирощування кукурудзи, пшениці, соняшнику, ріпаку та сої.

Айварас Абромавичус став мажоритарним акціонером «Агро-Регіону» у 2021 році, невдовзі після завершення роботи на посаді генерального директора «Укроборонпрому».