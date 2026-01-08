Kernel може суттєво наростити земельний банк і зміцнити позиції на ринку

Антимонопольний комітет України 8 січня розгляне надання дозволу агрохолдингу Kernel на придбання групи компаній «Агро-Регіон», основним бенефіціаром якої є ексголова «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус. Йдеться про концентрацію, в межах якої Kernel через компанію «Енселко Агро» (Kapenata Limited) планує отримати контроль над низкою підприємств, що входять до складу «Агро-Регіону», – «Гарна логістика», «АР Івки», «АР Чуднів», «АР Хмельницький», «АР Бориспіль», «АР Козелець», «АР Любар», «АР Борзна» та «Білий цвіт». У кожному з випадків агрохолдинг набуває частки, що забезпечують понад 50% голосів у вищому органі управління.

Як повідомили два поінформовані джерела Latifundist.com, Kernel і власники «Агро-Регіону» вже досягли домовленостей щодо угоди та перейшли до формальних регуляторних процедур. З урахуванням якості земель і географії активів, земельні посередники оцінюють вартість угоди в межах 100–110 млн доларів. За інформацією джерела Forbes Ukraine, знайомого з деталями домовленостей, закриття угоди може відбутися вже найближчими днями.

Це друга спроба Kernel придбати «Агро-Регіон» після початку повномасштабної війни. Під час попередніх переговорів сторони не дійшли згоди щодо вартості активу. Нинішня угода передбачає купівлю всієї групи компаній разом із корпоративними правами, земельним банком, технікою та елеваторними потужностями.

«Агро-Регіон» обробляє 41 тис. га земель у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях, а також володіє Бориспільським, Миропільським елеваторами та елеватором «Заворичі». За даними YouControl, основними бенефіціарами компанії є Айварас Абромавичус (понад 53,6%) та Ларс Пітер Елам Хаканссон (44,28%).

Після завершення угоди земельний банк Kernel суттєво зросте. За оцінками Forbes Ukraine, він перевищить зембанк найбільшого агрохолдингу ЄС – румунської Agricost із 57 тис. га – у сім разів.

Наразі Kernel володіє 358 тис. га земель. У 2025 фінансовому році агрохолдинг отримав 238 млн доларів чистого прибутку, що на 42% більше, ніж роком раніше. Контрольний пакет акцій Kernel Holdings (понад 95%) належить бізнесмену Андрію Веревському через компанію Namsen Ltd.