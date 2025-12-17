Kernel отримав кредит від «Ощадбанку»

«Ощадбанк» надав групі компаній Kernel, яка належить Андрію Веревському, кредитні лінії на загальну суму 77 млн доларів. Це найбільша угода банку з приватним бізнесом у 2025 році, повідомили у пресслужбі «Ощадбанку» 16 грудня.

Половину цієї суми – 36,7 млн доларів на сім років – можна спрямувати на інвестиційні потреби: оновлення сільськогосподарської техніки та обладнання, а також реконструкцію зернового термінала «Трансбалктермінал» у Чорноморську, пошкодженого під час російської ракетної атаки у 2023 році.

Компанія також матиме можливість гнучко розподіляти кошти між інвестиційними та обіговими потребами. Впродовж дії договору компанія може використати весь кредитний ліміт у 77 млн доларів для поповнення обігових коштів – на закупівлю зерна, добрив, засобів захисту рослин, пального та інших необхідних товарів і послуг.

Раніше ZAXID.NET писав, що через недосконалість бюджетних програм держпідтримки сільського господарства стала причиною того, що значну частину грошей отримали великі агрохолдинги. Допомогу отримав лише один із трьох аграріїв, які її потребували.

Kernel до війни був світовим лідером із виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Також компанія є одним із найбільших виробників та продавців бутельованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням та реалізацією агропродукції.

У 2025 році чистий прибуток компанії сягнув 238 млн доларів. Агрохолдинг має складну міжнародну структуру власності включаючи реєстрацію холдингових компаній в офшорних зонах. За даними Opendatabot, кінцевий бенефіціарний власник Kernel – Андрій Веревський, водночас власником є Kernel Holdigs S.A, який зареєстрований у Люксембурзі.