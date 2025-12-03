Агросектор забезпечив понад половину експортного виторгу

У 2024 році агросектор України залишився головним драйвером експорту, забезпечивши 24,5 млрд доларів або 59% від загальної вартості українського експорту. Зокрема, 27 агрокомпаній увійшли до списку 202 найбільших приватних підприємств країни за виторгом, зберігши кількість аграрних компаній на рівні минулого року. Серед них – компанії із західного регіону «Західний Буг», «Вілія» та Vitagro, свідчить рейтинг Forbes Ukraine.

Перша десятка лідерів за виторгом у 2024 році:

Kernel – 158,1 млрд грн, експортує олію у 64 країни; частка в українському експорті соняшникової олії – 27%, у світовому – близько 10%. Виторг зріс на 15%, до 4,1 млрд доларів, але EBITDA основного сегмента впала на 34% через скорочення врожаю соняшнику на 20%. Через це чотири заводи працювали з низьким завантаженням або простоювали. Компанія почала переробляти сою та ріпак, а нове мито на їх експорт має допомогти переорієнтувати бізнес. МХП – 122,3 млрд грн, найбільший виробник курятини в Україні та один із топ-10 світових виробників; активно розширюється через M&A, придбавши 91,77% іспанської Uvesa за 270 млн євро, що дозволить нарощувати виробництво всередині ЄС. ADM – входить до першої пʼятірки найбільших експортерів зерна в Україні, 43,4 млрд грн виторгу. «Ерідон» – лідер на ринку насіння, засобів захисту рослин, міндобрив з часткою 25-30%, 38,3 млрд грн виторгу. Louis Dreyfus – агротрейдер, який спеціалізується на пшениці, ячмені та кукурудзі, 26,9 млрд грн виторгу. «Астарта» – лідер у виробництві молока, цукру та у переробці сої, 26,5 млрд грн виторгу. Cargill – один із найбільших експортерів зерна, олійних та соняшникової олії, 26,1 млрд виторгу. Ukrlandfarming – 20-30 млрд виторгу, зазнала значних втрат активів через війну, готує позов проти Росії на 1 млрд доларів. LNZ – диверсифікований холдинг з майже 90 підприємствами, які займаються рослинництвом, насінництвом, ЗЗР, логістикою, елеваторами, 23,5-26,5 млрд грн виторгу. «Агропросперіс» – один із найбільших гравців на ринку зерна й олійних із повним циклом, 22-27 млрд грн виторгу.

Група компаній Vitagro з Волочиська на Хмельниччині, що належить підозрюваному в корупції нардепу Сергію Лабазюку, посіла в рейтингу 20 місце з 8,9-9,4 млрд грн виторгу. Vitagro має активи в аграрному, енергетичному, переробному, будівельному та хімічному секторах. Земельний банк компанії охоплює близько 90 000 га. Активи розташовані у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Компанія працює у сферах тваринництва, садівництва, відновлюваної енергетики, займається виробництвом добрив, комбікормів і будівельних матеріалів.

На 21 місці рейтингу – ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» («Вілія») з 8,9 млрд грн виторгу. Компанія обʼєднує виробничі та інфраструктурні активи у Волинській області та займається вирощуванням зернових, бобових та олійних, а також виробництвом пшеничного борошна, макаронів, круп, комбікормів та кормосумішей. У 2025 році компанія зібрала близько 102 700 тонн зернових із площі 20 199 га, із високою врожайністю озимої пшениці та ріпаку.

Агрофірма «Західний Буг» закрила рейтинг, маючи 5,5 млрд грн виторгу. Активи компанії розташовані у Львівській, Тернопільській та Волинській областях, земельний банк налічує близько 65 тис. гектарів.