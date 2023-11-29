Нардепа Лабазюка викрили на спробі підкупу топ-посадовців у сфері відновлення

Народний депутат від групи «За майбутнє» Сергій Лабазюк, якого підозрюють у спробі підкупу держслужбовців, вийшов з СІЗО під заставу вже в перший день свого арешту. Про це повідомила УП із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Зранку 28 листопада стало відомо, що Лабазюка суд відправив під арешт до 21 січня з можливістю внесення 40 млн грн застави. Того ж дня нардепа звільнили з-під арешту під заставу.

Нагадаємо, 21 листопада Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили нардепа з групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка на передачі хабаря.

Зазначалося, що у серпні 2023 року Лабазюк звернувся до топ-посадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

За даними НАБУ, нардеп після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України через довірену особу надав голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму відсоток у сумі 150 тис. доларів.Раніше того ж дня НАБУ також повідомило про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити Найєма.