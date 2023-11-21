Підозри у цій справи вручили нардепу та його спільнику, приватному підприємцю

Слідчі НАБУ викрили народного депутата на спробі підкупу топ-посадовців у сфері відновлення. Встановлено, що він пропонував гроші за підряди на 1 млрд грн. Слідство не розголошує імені підозрюваного, однак, «Громадське» повідомляє, що йдеться про депутата від фракції «За майбутнє» Сергія Лабазюка – відомого бізнесмена з родом Хмельниччини.

Як повідомила прес-служба НАБУ, у серпні 2023 року підозрюваний звернувся до топ-посадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

«Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. доларів. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уточнюють, що викривачами у цій справі є Віце-прем'єр-міністр з відновлення, яке наразі очолює Олександр Кубраков, та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, яке очолює Мустафа Найєм.

Слідчі повідомили нардепу про підозру за ч.4 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми. Окрім цього, підозру отримав й спільник нардепа, керівник приватного підприємства.

Зауважимо, що Сергій Лабазюк народився у 1980 році в містечку Волочиськ на Хмельниччині. В 1999 році він заснував компанію Vitagro, тоді вона займалась торгівлею паливно-мастильними матеріалами. З часом компанія почала займатись також сільськогосподарсьми роботами, фермерством та виготовленням добрив. Також Сергій Лабазюк був обраний народним депутатом в 2012, 2014 та 2019 роках.