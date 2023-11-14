Посадовця затримали 11 серпня цього року після отримання хабара

У Хмельницькому судили 32-річного працівника територіального центру комплектування за допомогу ухилянту. Влітку цього року посадовець за 4,5 тис. доларів мав допомогти військовозобов’язаному чоловікові отримати документи про непридатність до служби. За зловживання впливом його оштрафували на 85 тис. грн.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, слідство зафіксувало один епізод, коли обвинувачений допомагав ухилитись від призову.

На засіданні 9 листопада підсудний визнав провину. «Зазначив, що дійсно йому на телефон подзвонив раніше невідомий [чоловік] та спитав, чи може він допомогти отримати медичні документи для звільнення з військової служби, на що останній погодився, маючи зв’язки із відповідними лікарськими установами», – йдеться у вироку.

Після отримання обумовленої суми, 11 серпня, чоловіка затримали правоохоронці. Як повідомляли СБУ та Департамент стратегічних розслідувань поліції, затриманим виявився працівник територіального центру комплектування. Суд дозволив йому вийти під заставу в майже 215 тис. грн.

Суддя Наталя Хараджа визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) і призначила йому 85 тис. грн штрафу. Про відсторонення від роботи в вироку не йдеться. Імітаційні купюри, які він отримав як хабар, суд постановив знищити, а заставу в майже 215 тис. грн – повернути підсудному.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.