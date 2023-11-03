На Хмельниччині судили 36-річного чоловіка, який проігнорував повістку і не прийшов до пункту збору для відправки на службу. Враховуючи те, що на цей момент чоловік мав непогашену судимість, суд призначив йому три роки та шість місяців тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, чоловік був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби і не мав підстав для відстрочки від призову. Незважаючи на це, він не прийшов до районного відділу Територіального центру комплектування, коли отримав повістку. Відтак щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від мобілізації).

«Враховуючи, що обвинувачений раніше судимий за вчинення кримінального правопорушення та має незняту і непогашену судимість, суд прийняв рішення призначити йому покарання у виді трьох років шести місяців позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що це не максимальне покарання, оскільки санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Вирок поки що не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.



