На Хмельниччині 32-річний військовослужбовець, який працював у центрі територіального комплектування, домовлявся з військово-лікарською комісією та іншими посадовцями, щоб визнати військовозобов'язаних непридатними для служби й надати їм групу інвалідності. Вартість такої послуги становила 4500 доларів. У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у понеділок, 14 серпня, розповіли, що військовий отримав підозру у зловживанні впливом.

«Затримали підозрюваного в Хмельницькому у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання всієї суми хабара. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави, а також відсторонено від посади», – йдеться у прес-службі прокуратури.

Наразі 32-річного працівника ТЦК відсторонили від посади. Йому загрожує від двох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку серпня у Хмельницькому затримали військового з ТЦК, який за 2 тис. доларів обіцяв повпливати на членів військово-лікарської комісії. Йому загрожує 34 тис. грн штрафу або п'ять років тюрми.