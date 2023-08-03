Чоловікові вручили підозру за статтею про зловживання впливом

На Хмельниччині затримали офіцера обласного центру комплектування (колишній військкомат) за зловживання впливом. Офіцер за 2 тис. доларів обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії, аби вони прийняли рішення про непридатність військовозобов'язаного чоловіка до служби.

Про затримання службовця стало відомо у четвер, 3 серпня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини.

«Чоловік, працюючи в обласному центрі комплектування, обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для прийняття ними позитивного вирішення питання щодо виключення чоловіків призовного віку зі списків потенційних призовників військового комісаріату за станом здоров’я. На підтвердження комісія мала видати довідки про непридатність до проходження служби», – повідомляє поліція.

За інформацією прес-служби Офісу Генпрокурора, посадовця затримали та вже відсторонили від посади. Йому вручили підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція цієї статті передбачає мінімум 34 тис. грн штрафу, а максимально – п'ять років тюрми.

Правоохоронці встановлюють, чи були причетні до цієї схеми інші службовці центру комплектування.