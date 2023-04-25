Посадовця затримали правоохоронці в жовтні 2021 року

Голову Хмельницької медико-соціальної експертної комісії виправдали у справі про хабар та зловживання впливом. Любомира Зав'яльця підозрювали у отриманні 700 доларів хабара через посередника. За гроші він начебто мав посприяти жінці у отриманні статусу особи з інвалідністю. Однак суду забракло доказів винуватості чоловіка, тож його виправдали у зв'язку з недоведеністю.

За версією слідства, влітку 2021 року спільник обвинуваченого Віктор Гоцуляк пообіцяв знайомій, що за тисячу доларів начебто може повпливати на членів Хмельницької МСЕК, аби жінку визнали особою з інвалідністю. Згодом чоловік звернувся до свого товариша Любомира Зав'яльця, який очолював Хмельницьку МСЕК. Посадовець, як встановило слідство, погодився взяти участь у цій схемі.

Гроші посередник отримав 26 жовтня 2021 року неподалік обласної лікарні. Зі 1100 доларів, які передала жінка, 400 доларів він віддав голові МСЕК, а собі лишив 400 доларів. Після цього обох чоловіків затримали правоохоронці.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, обвинувачений свою провину не визнав – пояснив, що того дня знайомий просто віддав йому борг за куплені саджанці дерев.

Додамо, що спершу посадовцеві вручили підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара) – про це повідомляла Хмельницька прокуратура. Санкція статті передбачає суворе покарання: від п'яти до десяти років тюрми. Однак в процесі слідства, судячи з інформації у вироку, справу перекваліфікували на ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає максимум до п'яти років тюрми. Хоча суддя дійшов висновку, що і за цією статтею чоловіка не можна визнати винним.

«У даному кримінальному провадженні сторона обвинувачення не довела , що в діянні обвинуваченого є склад інкримінованого йому, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, кримінального правопорушення, а тому, у відповідності до п.3 ч.1 ст. 373 КПК України він підлягає виправданню», – вирішив суддя Валерій Слободян.

Зокрема, суд не взяв до уваги частину доказів, оскільки, на думку судді, деякі з них були отримані з порушеннями. Члени МСЕК заявили, що голова комісії на них ніколи не впливав, а в підсумку питання щодо жінки на комісії так і не розглядали. А відомостей про те, що обвинувачений отримав гроші саме за здійснення впливу на членів Хмельницької міської МСЕК, не було у жодному з наданих доказів.

Відтак Любомира Зав'яльця визнали невинуватим у зловживанні впливом, оскільки «не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад цього кримінального правопорушення». 1100 доларів повернуть жінці, яка давала гроші. Понад 2 тис. грн, витрачених на експертизи, повинна оплатити держава.

Вирок ще поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.