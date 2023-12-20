Правоохоронці затримали лікаря у жовтні 2021 року

Хмельницький апеляційний суд скасував виправдальний вирок голові Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Любомиру Зав’яльцю у справі про отримання хабара. Лікаря таки визнали винним і призначили йому два роки тюрми.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року медик одержав від місцевої мешканки 700 доларів. За гроші він мав повпливати на членів МСЕК, аби вони присвоїли другу групу інвалідності «замовниці». Однак, після отримання грошей його затримали правоохоронці. Щодо чоловіка відкрили справу спершу за статтею про отримання хабара, але згодом справу перекваліфікували на ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачала значно слабше покарання – максимум до п'яти років тюрми.

Як повідомляв ZAXID.NET, суд першої інстанції визнав чоловіка невинуватим. Зокрема, під час розгляду справи не взяли до уваги частину доказів, бо, на думку судді, деякі з них були отримані з порушеннями. Члени МСЕК одноголосно заявили, що голова комісії на них ніколи не впливав, а в підсумку питання щодо жінки на комісії так і не розглядали. Обвинувачений свою провину теж не визнав – пояснив, що того дня знайомий просто віддав йому борг за куплені саджанці дерев.

Однак, прокуратура з виправдальним вироком не погодилася і подала апеляцію. У середу, 20 грудня, стало відомо, що Хмельницький апеляційний суд вирішив скасувати виправдальний вирок та ухвалив новий.

«Хмельницьким апеляційним судом підтримано позицію прокуратури щодо скасування виправдувального вироку суду першої інстанції стосовно голови медико-соціальної експертної комісії за фактом одержання неправомірної вигоди. Чоловіка визнано винуватим та призначено покарання у виді двох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок набрав законної сили, тож чоловіка повинні доправити до установи відбування покарань.