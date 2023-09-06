Завідувачу одного з відділень лікарні інкримінують отримання хабара та зловживання впливом

На Хмельниччині затримали лікаря, який вимагав хабарі від ув'язненого чоловіка. Зокрема, 5 тис. грн він вимагав за проведення операції з ампутації кінцівки, а ще 10 тис. грн – за встановлення групи інвалідності.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, підозрюваним у цій справі є завідувач одного з відділень лікарні, що займається лікуванням засуджених. Назву медзакладу наразі не розголошують.

Улітку цього року лікар вимагав від в'язня, який прибув у лікарню для проходження планового лікування, 5 тис. грн за проведення операції з ампутації кінцівки. В'язень розумів, що обмежений у виборі лікувального закладу, відтак на вимогу погодився та перерахував гроші.

«Через деякий час підозрюваний знову висунув вимогу пацієнту про надання йому ще 10 тис. грн за вплив на лікарсько-консультативну комісію лікарні, одним із членів якої він був, у встановленні хворому другої групи інвалідності. І цього разу чоловік змушений був заплатити», – повідомляє прокуратура.

У прес-службі поліції Хмельниччини додають, що затримали посадовця після отримання чергового траншу хабара. Слідчі повідомили лікарю про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, що незабаром підозрюваному оберуть запобіжний захід, а також слідство наполягає, аби його відсторонили від роботи.