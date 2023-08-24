Поліцейському та його спільнику вручили підозри за статтею про зловживання впливом

На Хмельниччині затримали поліцейського, який за гроші обіцяв знайомому повпливати на працівників військкомату. Про затримання поліцейського та його спільника у четвер, 24 серпня, повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону. Наразі слідство не уточнює, у якому саме відділі поліції працює затриманий чоловік, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що затримання відбулося у Старокостянтинові.

За версією слідства, за 1 тис. доларів старший лейтенант та місцевий мешканець, посилаючись на свої зв'язки у військкоматі, обіцяли військовозобов'язаному чоловікові повпливати на службовців, аби його визнали непридатним до військової служби. Відомо, що цивільний і сам представлявся працівником ТЦК та перебував у військовій формі.

«Затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів, ще половину вони отримали заздалегідь у вигляді авансу», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Державного бюро розслідувань додають, що правоохоронець був присутнім під час вручення першої повістки, яку чоловік отримав на роботі, тож вирішив на цьому трохи заробити. Також у ДБР називають іншу суму хабара: за їхньою інформацією, спільники вимагали не тисячу доларів, а 2,5 тис. доларів.

Обом чоловікам вручили підозри за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Незабаром підозрюваним оберуть запобіжні заходи. Також слідчі ДБР встановлюють, чи були причетні службовці військкомату до цієї схеми.