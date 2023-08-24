Поліцейського з Хмельниччини затримали на хабарі від призовника
За гроші правоохоронець разом зі спільником обіцяв вирішити питання із мобілізацією чоловіка
На Хмельниччині затримали поліцейського, який за гроші обіцяв знайомому повпливати на працівників військкомату. Про затримання поліцейського та його спільника у четвер, 24 серпня, повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону. Наразі слідство не уточнює, у якому саме відділі поліції працює затриманий чоловік, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що затримання відбулося у Старокостянтинові.
За версією слідства, за 1 тис. доларів старший лейтенант та місцевий мешканець, посилаючись на свої зв'язки у військкоматі, обіцяли військовозобов'язаному чоловікові повпливати на службовців, аби його визнали непридатним до військової служби. Відомо, що цивільний і сам представлявся працівником ТЦК та перебував у військовій формі.
«Затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України – під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів, ще половину вони отримали заздалегідь у вигляді авансу», – йдеться у повідомленні.
У прес-службі Державного бюро розслідувань додають, що правоохоронець був присутнім під час вручення першої повістки, яку чоловік отримав на роботі, тож вирішив на цьому трохи заробити. Також у ДБР називають іншу суму хабара: за їхньою інформацією, спільники вимагали не тисячу доларів, а 2,5 тис. доларів.
Обом чоловікам вручили підозри за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Незабаром підозрюваним оберуть запобіжні заходи. Також слідчі ДБР встановлюють, чи були причетні службовці військкомату до цієї схеми.