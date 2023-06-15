Чоловіка затримали під час отримання частини хабара в 8, 5 тис. доларів

У Хмельницькому затримали 42-річного засновника однієї з громадських організацій, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації. За посередництва чоловіка бажаючим уникнути призову оформлювали фіктивні довідки про інвалідність, на підставі яких їх потім знімали з військового обліку. За свої послуги чоловік брав 16,5 тис. доларів. Про яку саме громадську організацію йдеться, наразі невідомо.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, чоловіка затримали у середу, 14 червня. «За даними слідства, громадський діяч вимагав та одержав хабар від особи, яка підлягає мобілізації за здійснення впливу на лікарів військово-лікарської комісії та Хмельницької обласної МСЕК для отримання фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності з подальшим зняттям з військового обліку. Мова йде про 16 500 доларів неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

При отриманні частини хабара у 8,5 тис. доларів чоловіка затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У прес-службі департаменту стратегічних розслідувань також опублікували відео затримання чоловіка.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Додамо, що наразі невіломо, скільком саме чоловікам підозрюваний зміг допомогти уникнути мобілізації.