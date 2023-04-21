Під час обшуків у кабінетах лікарів вилучили понад 300 тис. доларів готівкою

з підробки довідок для військовозобов’язаних. До злочинної групи входили голова військово-лікарської комісії, керівництво лікарні, різні лікарі за фахом – анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра та шестеро довірених осіб. Медики підробляли історії хвороб, довідки про інвалідність та інші документи, які дозволяли призовникам виїхати закордон. Вартість підробок залежала від кількості довідок і коливалася від 2 до 10 тис. доларів.

Як у п’ятницю, 21 квітня, повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань, на оформленні підроблених довідок медики із Хмельниччини заробили понад 300 тис. доларів. До схеми причетні голова комісії, керівництво лікарні, різні лікарі за фахом – анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра та шестеро довірених осіб.

«Відповідно до розробленого плану, фігуранти за певну винагороду поставили на потік виготовлення документів, зокрема і оформлення фіктивних історій хвороб для встановлення груп інвалідності, що надавало можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСР уточнюють, що вартість підробки коливалася від 2 до 10 тис. доларів у залежності від пакета документів. Медики видавали різні довідки, оформляли фіктивні історії захворювань та сприяли в отриманні груп інвалідності. Шестеро довірених осіб підшукували «клієнтів» та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі «в роботу». «Посередником між лікарями та пособниками виступала медсестра. За 100 доларів в день вона реєструвала отримані документи, відповідала за отримання та передачу грошей організатору незаконної схеми», – додали у ДСР.

Правоохоронці задокументували понад 100 фактів отримання хабарів на суму більше ніж 300 тисяч доларів США. Поліцейські викрили голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб одразу після отримання та розподілу 4,6 тис. доларів хабара за виготовлення медичних документів та оформлення фіктивної історії хвороби для встановлення 2-ї групи інвалідності. Такий пакет документів надалі дав можливість безперешкодно виїхати за кордон призовнику.

Під час обшуків в службових кабінетах, вдома та в автомобілях медиків вилучили готівку загальною сумою понад 7 млн грн. Вирішується питання про оголошення затриманим та іншим учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.