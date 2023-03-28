Щомісяця 35-річний ужгородець заробляв десятки тисяч доларів на підробці документів

В Ужгороді поліція викрила підпільну друкарню, у якій виготовляли підроблені документи – дипломів, ID-карток, водійських і пенсійних посвідчень. Клієнтів власники друкарні мали в різних містах України, вартість послуг сягала десятків тисяч євро. Відомо, що організував виробництво фальшивих документів 35-річний місцевий мешканець, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне ужгородцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у вівторок, 28 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 35-річний мешканець Ужгорода облаштував друкарню для виготовлення фальшивих документів. Чоловік орендував офіс, обладнав його необхідною дороговартісною технікою і виготовляв підроблені документи з фіктивними печатками державних освітніх, медичних та інших установ. Відомо, що на різних принтерах ужгородець друкував дипломи, ID-картки, водійські, пенсійні посвідчення тощо.

«Під час обушків поліцейські вилучили дороговартісний лазерний пристрій для друку документів, електронний зчитувач, 13 принтерів, системні блоки, пристрій для вирізання, пристрої та плівки для гравіювання, ламінування та голограм, а також близько 30 водійських посвідчень, дипломи, свідоцтва про реєстрацію, близько сотні бланків, відтиски печаток, пенсійне посвідчення з явними ознаками підробки», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці також виявили чернетки, судячи з яких, чоловік на підробці документів заробляв десятки тисяч доларів щомісяця. У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що під час обшуку приміщення було виявлено записи щодо вже наявних замовлень. Згідно з ними, клієнти проживали в різних містах України, а вартість послуг сягала від кількох тисяч гривень до кількох десятків тисяч євро чи доларів.

Ужгородцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Чоловік перебуває у СІЗО, за скоєне підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.