Керівника відділення «Комінвестбанку» у Сваляві засудили до семи років ув’язнення з конфіскацією майна за привласнення понад 1,4 млн грн. За даними слідства, банкір забирав кошти із каси, а також привласнював депозити клієнтів, укладаючи з ними фіктивні договори. Суттєву нестачу грошей у банку виявили під час ревізії навесні 2021 року, коли керівник відділення був у відпустці. У суді чоловік свою вину визнав, пояснив, що дійсно брав гроші з каси під розписку і планував їх повернути. Свалявський райсуд, окрім ув’язнення, зобов’язав банкіра повернути «Комінвестбанку» понад 1,4 млн грн, а також відшкодувати одному з клієнтів 10 тис. доларів. Як повідомляв ZAXID.NET, колишнє керівництво «Комінвестбанку» фігурує у справі про махінації на 50 млн грн.

Як зазначається у вироку Свалявського районного суду, керівник відділення «Комінвестбанку» у Сваляві Володимир Алексій був призначений керівником у червні 2020 року, але працював у відділені За матеріалами справи, банкір протягом кількох років брав кошти із каси банку, а також привласнював депозити клієнтів, забираючи їхні вклади і підписуючи фіктивні договори.

У судовому рішенні вказується, що Володимир Алексій, у березні 2021 року дав вказівку касиру «Комінвестбанку» видати йому зі сховища готівку на загальну суму майже 1,5 млн грн. Ці кошти банкір привласнив та використав на власний розсуд. Разом з тим, у матеріалах справи не уточнюється, як саме використав ці гроші обвинувачений.

Крім того, у вироку наводиться кілька випадків привласнення керівником банку депозитів його клієнтів. Зокрема, у березні 2021 року Володимир Алексій підробив договір про банківський вклад на 9 тис. доларів, але рахунок клієнту не відкрив, а кошти – привласнив. Сході випадки були у вересні 2020 року з депозитом на 17 тис. доларів, у листопаді 2020 року з депозитом на 50 тис. грн, у березні 2021 року – аналогічний випадок з підробкою документів на депозит на 10 тис. доларів. Також у вироку наводиться ще кілька випадків, коли керівник банку оформляв для клієнтів депозити, підписуючи з ними фіктивні договори на різні суми.

Нестачу коштів виявили під час раптової ревізії, яку центральний банк провів у Сваляві у квітні 2021 року. У суді Володимир Алексій свою вину визнав, та пояснив, що попросив у завідуючої каси Свалявського відділення «Комінвестбанк» надати йому кошти – 514, 6 тис. грн, 14,4 тис. дол. та 16,7 тис. євро. Банкір стверджував, що написав потім розписку про повернення коштів до травня 2021 року, однак не повернув їх. Крім того, чоловік визнав, що укладав договори банківських вкладів з клієнтами, але кошти в касу банку не вносив. Кошти, які вносили громадяни як депозити, обвинувачений має намір повернути.

Відтак, суддя Свалявського райсуду Едіта Вінер визнала Володимира Алексія винним у привласненні майна, шахрайстві, підробці документів та зловживанні службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 1,3 ст. 358, ч. 2, 3 ст.190 ККУ) та призначила банкіру сім років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною займати посади в банківській сфері на три роки. Крім того, обвинувачений зобов’язаний відшкодувати «Комінвестбанку» понад 1,4 млн грн та відшкодувати одному з клієнтів 10 тис. доларів. Також фігурант справи має сплатити понад 30 тис. грн за експертизи та судові витрати. Вирок можу бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, 3 березня 2023 року керівництво закарпатського «Комінвестбанку» звинуватили у махінаціях на 50 млн грн. У цій справі колишньому голові правління Мирославу Гісему, п'ятьом посадовцям банку та одному оцінювачу оголосили про підозру. За даними правоохоронців, банк протягом 10 років систематично видавав мільйонні кредити, для погашення яких приймав заставне майно за завищеною вартістю, інколи – у десятки разів. До схеми були залучені також оцінювачі, які видавали фіктивні висновки про вартість нерухомості.

Зазначимо, «Комінвестбанк» був заснований у грудні 1992 року в Ужгороді. За даними офіційного сайту, «Комінвестбанк» має 40 відділень, розташованих на Закарпатті, у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. За інформацією офіційного сайту, банк має 40 відділень, розташованих на Закарпатті, у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. За даними аналітичної системи YouControl, власником банку є генеральний директор корпорації «Закарпатсадвинпром», директор Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісем, який є батьком фігуранта справи про махінації з кредитами, колишнього голови правління банку Мирослава Гісема.