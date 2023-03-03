У фінансових махінаціях банку підозрюють сімох колишніх працівників

На Закарпатті колишньому голові правління, п'ятьом посадовцям банку та одному оцінювачу оголосили про підозру в махінаціях на 50 млн грн. За даними правоохоронців, банк протягом 10 років систематично видавав мільйонні кредити, для погашення яких приймав заставне майно за завищеною вартістю, інколи – у десятки разів. До схеми були залучені також оцінювачі, які видавали фіктивні висновки про вартість нерухомості. У прокуратурі назви банку не уточнюють, проте, за інформацією ZAXID.NET, йдеться про «Комінвестбанк».

Про оголошення про підозру у багатомільйонних махінаціях колишньому керівництву та працівника банку у п'ятницю, 3 березня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними правоохоронців, протягом майже 10 років тодішнє на керівництво банку систематично здійснювало фінансові махінації, матеріальна шкода від яких склала майже 50 млн грн.Таким чином було зменшено регулятивний капітал банку та погіршено фінансовий стан установи на цю суму.

«Йдеться про видачу мільйонних кредитів, для погашення яких банк приймав заставне майно за завищеною вартістю. Її визначали залучені оцінювачі, у висновках яких ціна на потрібну для афери нерухомість перевищувала реальну, подекуди – у десятки разів. На підставі такої ж фіктивної оцінки банк набув у власність нерухоме майно за значно завищеною ціною», – зазначили у прокуратурі.

Наразі колишньому голові правління та п'ятьом посадовцям «Комінвестбанку», а також оцінювачу майна оголосили про підозру у підробці документів, зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 358 КК України). У прес-службі уточнили, що наразі серед тих, кого підозрюють у махінаціях, є лише один діючий працівник банкую. Правоохоронці подали клопотання про відсторонення від посади. Розслідування триває, для усіх семи підозрюваних незабаром оберуть запобіжні заходи.