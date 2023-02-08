Обом фігурантам справи загрожує до п'яти років ув'язнення

Двом посадовцям водного господарства із Закарпаття, які у різний час були керівниками водгоспу в одному з районів, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до збитків на 58 млн грн. За версією слідства, керівники водгоспу оформляли договори на розчистку річок із ФОПом, який не мав дозволів на такі роботи і під виглядом розчистки русел видобував із Тиси гравій.

Як у середу, 8 лютого, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, двох керівників одного з міжрайонних управлінь водного господарства, які знали про відсутність дозволів у підприємця на потрібні роботи, однак укладали з ним договори протягом 2017-2020 років. Роботи проводилися в Хустському районі.

«В.о. начальника управління уклав із підприємцем договір на виконання робіт із розчистки русла р. Тиса. При цьому проігнорував те, що необхідних для цього документів – відповідних погоджень та спецдозволів на користування надрами – у підприємця не було. Раніше таку ж службову недбалість при укладенні договорів із вказаним ФОПом допустив і попередник підозрюваного на посаді – нині в.о. заступника начальника управління», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, протягом 2017-2020 років під виглядом розчистки русла на території Хустського району проводили незаконний видобуток піщано-гравійної суміші. Збитки від протиправної діяльності посадовців загалом склали понад 58 млн грн.

Обом чиновникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Фігурантам справи загрожує до п’яти років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю на три роки.