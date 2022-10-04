37-річну підприємицю із Закарпаття підозрюють у незаконному видобутку гравію на понад 4 млн грн. За даними правоохоронців, фірма жінки ще з 2016 року видобувала гравій з Тиси під виглядом робіт з розчистки русла річки. Нелегально видобуту піщано-гравійну суміш підприємство продавало. Йдеться про 6 тис. кубометрів незаконно добутого гравію. За скоєне підприємиці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як у вівторок, 4 жовтня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, гравій незаконно видобували поблизу села Руське Поле Тячівського району. 37-річна підприємиця отримала дозвіл на розчистку русла річки Тиса у цьому ж місці ще у 2016 році. З того часу фірма під час проведення очисних робіт незаконно добувала корисні копалини.

«Відповідно до погодженого фахівцями водного господарства проєкту, працівники фірми, якою керує фігурантка, мали провести розчистку русла річки з метою збільшення пропускної спроможності водойми в період підняття рівня води. Однак, фактично, крім очисних робіт було проведено й видобуток корисних копалин», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що за 2016-2019 роки фігурантка справи видобула та продала близько 6 тисяч кубометрів гравію на понад 4,05 млн грн. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 ККУ (незаконний видобуток корисних копалин). За скоєне 37-річній закарпатці загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, зокрема, посадовців управління водного господарства, які можуть бути причетні до злочину.