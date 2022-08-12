Мисливців затримали ще у березні 2021 року

Суд призначив умовне покарання двом браконьєрам з Хмельниччини, які вполювали косулю на території нацпарку «Подільські Товтри»: зловмисники отримали п'ять років обмеження волі, проте з іспитовим терміном на два роки. Інцидент стався ще у березні 2021 року, коли поліція зупинила автомобіль двох чоловіків та виявила у багажнику дві рушниці та розібрану тушу косулі. Браконьєри стверджували, що знайшли косулю випадково.

Про вирок хмельницьким браконьєрам повідомила прес-служба поліції Хмельницької області у п'ятницю, 12 серпня. Затримали браконьєрів після полювання 28 березня 2021 року між селами Сахкамінь та Балин: патрульна поліція зупинила автомобіль Daewoo Matiz, за кермом якого був мешканець Хмельницького, та під час перевірки виявила в авто зброю і розібрану тушу косулі європейської.

«Поліцейські виявили дві нарізні рушниці та розібрану тушку європейської косулі. З місця події поліцейські вилучили докази правопорушення, зброю та автомобіль. Мисливці свою причетність до злочину заперечили та повідомили, що виявлена у них тушка косулі — випадкова знахідка», — йдеться у повідомленні поліції.

Відтак Чемеровецький районний суд виніс визнав обох чоловіків винними за ч. 2 ст. 248 ККУ (незаконне полювання за попередньою змовою групою осіб) та призначив браконьєрам обмеження волі на п’ять років з іспитовим терміном на два роки. Окрім того, суд конфіскував в дохід держави автомобіль Daewoo Matiz, на якому мисливці везли впольовану косулю.