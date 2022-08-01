Мешканця Буковини визнали винним та присудили два роки обмеження волі за незаконний вилов понад 100 кг риби із Дністра. Злочин стався ще у квітні 2021 року, коли рибалка зі своїм спільником сітками виловили вирезуба причорноморського, занесеного у Червону книгу як зникаючий вид. Спочатку суд виніс буковинцю виправдальний вирок, однак екологічна прокуратура домоглася реального покарання.

Про вирок рибалці у понеділок, 1 серпня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За даними правоохоронців, у квітні минулого року, разом зі спільником, чоловік незаконно виловив понад 100 кг риби з річки Дністер.

«Рибоохоронний патруль виявив громадянина під час виїмки сітки з червонокнижною рибою вирезуб у кількості 166 штук, вагою понад 100 кг. Цей вид риби має природоохоронний статус «зникаючий», його внесено до Червоної книги України», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що незаконний вилов риби спричинив державі понад 1,6 млн грн збитків. Відтак суд визнав буковинця винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 ККУ (незаконний вилов риби) та призначив йому два роки обмеження волі.