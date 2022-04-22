Двох місцевих мешканців, які ловили рибу електровудками, виявила поліція з працівниками рибоохоронного патруля

У селі Миколаївка на Хмельниччині поліція спільно з рибоохороонним патрулем виявила двох браконьєрів, які наловили риби на 1,5 млн грн. Чоловіки користувались електровудками, які спричиняють велику шкоду екосистемі, оскільки вбивають всю рибу та ікру. За це їм загрожує штраф до 85 тис. грн.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, браконьєрів виявили близько 16:30 у четвер, 21 квітня. Двоє чоловіків на річці Іква біля села Миколаївка Старосинявської територіальної громади виловлювали рибу за допомогою електровудок.

Співробітники рибоохоронного патруля порахували, що зловмисники наловили риби на понад 1,5 млн грн. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Санкція статті передбачає штраф до 85 тис. грн, або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Також у поліції зазначають, що вилов риби за допомогою електровудок спричиняє велику шкоду екосистемі водойм. «Як зазначають спеціалісти, використання електровудки ставить під загрозу природне відтворення іхтіофауни, адже цей пристрій вбиває не тільки рибу, але і її ікру. Більша частина ураженої риби тоне і браконьєрам не дістається, а та, що вижила — втрачає репродуктивну функцію. Саме тому реальні збитки від такої діяльності значно більші, ніж вартість безпосередньо виловленої риби», – йдеться у повідомленні.