Рибу двоє браконьєрів виловлювали за допомогою сіток

На Хмельниччині неподалік селища Стара Ушиця водні поліцейські з рибоохоронним патрулем виявили двох браконьєрів, які наловили риби на 820 тис. грн. Як з'ясувалось, це були місцеві мешканці, рибу вони ловили сіткою. Крім того, вони спіймали один екземпляр червонокнижної риби вирезуб. За скоєне їм загрожує до 51 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, браконьєрів виявили близько 21:30 у четвер, 7 квітня. На березі річки Ушиця водні поліцейські разом з працівником Чернівецького рибоохоронного патруля виявили двох чоловіків, яка сітками ловили рибу.

«Як з'ясувалось в ході огляду місця події, браконьєри завдали збитку на суму близько 820 тис. грн. Серед їхнього улову і один екземпляр червонокнижної риби вирезуб. Знаряддя лову та незаконно виловлену рибу поліцейські вилучили у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Санкція статті передбачає штраф від 17 тис. грн до 51 тис. грн, або обмеження волі до трьох років.