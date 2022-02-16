Браконьєр заплатив 18 тис. грн за застрелених козуль у нацпарку на Хмельниччині
Чоловіка, який поцілив у дичину з мисливського карабіну, затримали на місці злочину посеред ночі
56-річний житель Дунаївців, який вночі застрелив у природному парку «Подільські Товтри» двох козуль, заплатив 18 тис. грн. Про відшкодування збитків браконьєром у вівторок, 16 грудня, повідомила прес-служба прокуратури. Там уточнили, що до суду ще передали кримінальну справу за цим випадком, відтак чоловіку ще загрожує до трьох років обмеження волі.
Інцидент у парку «Подільські Товтри» стався у грудні 2021 року. «У грудні чоловік, перебуваючи на території національного природного парку, з мисливського карабіну застрелив двох козуль. Правоохоронці на місці події вилучили зброю і загиблу дичину. В ході слідства чоловік заплатив штраф за завдану довкіллю шкоду у розмірі майже 18 тис. грн», – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
За інформацією поліції, зловмисник спеціально вийшов полювати вночі, щоб залишитись непоміченим. Місцевий єгер під час обходу території біля села Романівка побачив браконьєра з вбитою дичиною і викликав на місце події поліцію.
Кам’янець-Подільська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконного полювання). Браконьєрові загрожує до трьох років обмеження волі.