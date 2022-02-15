На Красилівщині в одному із сіл місцеві мешканці знайшли задушеною 21-річну дівчину. Напередодні вбивства селянка відпочивала у компанії зі своїм 35-річним знайомим, який і став головним підозрюваним у цій справі.

Повідомлення про загибель жінки, тіло якої мешканці села побачили поблизу її будинку, надійшло у поліцію 12 лютого о 12:30. Проте про сам злочин правоохоронці повідомили 15 лютого.

Як розповіли у поліції Хмельниччини, у вбивстві 21-річної селянки підозрюють її 35-річного знайомого, з яким вони разом проводили час напередодні ввечері. Як вдалося з`ясувати слідчим, після спільного відпочинку 35-річний селянин пішов проводжати свою знайому. Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний схопив загиблу за шию і задушив.

Красилівський районний суд за клопотанням слідчого призначив чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою на період досудового розслідування. «Наразі зловмисника затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік перебуватиме під вартою на період досудового розслідування», – уточнили в поліції.