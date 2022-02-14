Жінки передавали засудженому у СІЗО метадон

Хмельницький міськрайонний суд визнав вину двох зловмисниць за продаж наркотиків до слідчого ізолятора. Засуджені налагодили схему передачі метадону у СІЗО для свого спільника, з яким познайомилися по телефону.

Про вирок суду за постачання наркотиків першим повідомило видання «Судовий репортер». Поліцейські затримали Марину Пусацьку 7 червня 2018 року прямо перед входом до Хмельницького СІЗО, коли та намагалась передати у слідчий ізолятор наркотичну речовину.

Жінка, яка передавала наркотики в’язню, свою вину визнала і розповіла, що по телефону познайомилась із чоловіком, який перебував Хмельницькому слідчому ізоляторі. Вона запевнила, що передавала наркотики у СІЗО без жодної вигоди для себе, а – з жалості до ув’язненого. Під час розслідування виявилося, що зловмисниця працювала не одна. І в напарниці затриманої Євдокії Нінець поліцейські зуміли три рази провести оперативні закупки наркотиків.У суді ж обидві жінки щиросердечно розкаялися і визнали вину.

«Визначаючи строк покарання суд враховує, що у обох жінок є пом’якшуючі покарання обставини: щире каяття, визнання вини, наявність на утриманні дітей, а у однієї – також стан здоров’я, скрутне сімейне становище обвинуваченої через смерть чоловіка», – зазначено у рішенні суду.

У підсумку суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич став на бік обвинувачених – Марину Пусацьку він звільнив від відбування покарання із річним іспитовим терміном, а Євдокію Нінець, покійний чоловік якої був пов’язаний із наркотиками, – покарав позбавленням волі на 3,5 роки, які вона вже відбула у слідчому ізоляторі.