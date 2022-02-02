Білогірський райсуд Хмельницької області закрив справу проти секретарки місцевої сільради за підробку рішень сесії про виплату премій. У вироку суду вказано, що під час виконання обов'язків сільського голови секретарка Волице-Полівської сільради Оксана Біла підробляла документи, щоб нараховувати собі премії. Суд визнав Оксану Білу винною у підробці документів та привласненні коштів, але звільнив від покарання через завершення термінів притягнення до відповідальності.

У матеріалах справи вказано, що у 2016 році посадовиця друкувала на бланку Волице-Полівської сільради підробні документи, підписувала їх та передавала бухгалтеру. Усі документи стосувалися нарахування та виплати самій Оксані Білій щомісячних премій. Всього за період з червня по грудень 2016 року на підставі підроблених документів секретарка сільради отримала понад 16 тис. грн.

У підсумку суддя Білогірського райсуду Наталія Бараболя визнала жінку винною за статтями про підробку документів та привласнення коштів, але звільнила від покарання через закінчення терміну притягнення до кримінальної відповідальності. Відтак Оксані Білій доведеться лише оплатити 9,8 тис. грн за проведені у рамках справи експертизи документів.