За підробку сертифікатів жінкам загрожує до 8 років тюрми

СБУ затримала працівницю ужгородського салону краси, яка шукала серед клієнтів противників вакцинації, які хотіли б отримати підроблений ковід-сертифікат. Окрім неї, затримали і 30-річну лікарку-інфекціоністку, яка підробляла для таких клієнтів сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. За даними правоохоронців, щомісяця жінкам вдавалося підробляти сертифікати для 100 клієнтів. За фальшиві документи та внесення неправдивих даних про вакцинацію до системи eHealth лікарка брала по 3,5 тис грн. Близько 30% з клієнта пізніше отримувала і сама працівниця салону краси.

Як у середу, 2 лютого, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, підозрювана працювала лікаркою-інфекціоністкою Центру громадського здоров’я. У соцмережах лікарка активно агітувала за вакцинацію, а у себе на роботі виготовляла до 100 фальшивих сертифікатів на місяць. До схеми була залучена працівниця місцевого салону краси, яка займалася пошуком охочих отримати підроблені сертифікати про вакцинацію.

«На партнерських умовах лікарка залучила до схеми знайому, яка за 30% від «доходу» шукала клієнтів, що не бажали вакцинуватись. За 3,5 тис. грн лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, вона видавала «пацієнтам» паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі поліції Закарпаття додають, що для підробки сертифікатів 30-річна лікарка користувалася службовим комп’ютером медзакладу. На всіх ковід-документах фігурантка ставила власні печатки та особистий підпис. Правоохоронці провели обшуки на роботі у лікарки, серед вилученого – мобільні телефони з переписками та копії документів замовників.

За інформацією прес-служби Закарпатської обласної прокуратури, працівниця салону, яку лікарка долучила до схеми, займалася пошуком клієнтів, пропонувала закарпатцям отримати міжнародні свідоцтва про вакцинацію без здійснення щеплення. Для цього копії паспортів вона передавала лікарці, яка вносила необхідні дані в автоматизовану систему eHealth.

Наразі обом жінкам вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). За скоєне жінкам загрожує до 8 років ув'язнення. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.