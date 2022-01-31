На Львівщині затримали жінку, яка вдома виготовляла фальшиві ПЛР-тести з негативними результатами. Їх жінка продавала пасажирам міжнародних автобусів. У суботу, 29 січня, під час обшуків в одному із автобусів поблизу міжнародного пункту пропуску «Рава-Руська» правоохоронці виявили та вилучили 16 негативних ПЛР-тестів з ознаками підробки, які передала пасажирам зловмисниця.

«З’ясувалося, що мешканка одного з сіл Львівського району виготовляла вдома підроблені тести для пасажирів рейсових автобусів, які прямували за кордон. Підроблені документи вона привозила до пункту пропуску, де передавала замовникам. За кожен тест жінка брала оплату у розмірі близько 600 гривень», – повідомили у понеділок, 31 грудня, у поліції.

Окрім того, під час обшуків, які провели за місцем проживання жінки, виявили та вилучили комп’ютерну техніку, виготовлені ПЛР-тести та інші документи з ознаками підробки, а також підроблені печатки медичних установ та зразки підписів, отримані від протиправної діяльності кошти та інші речові докази.

У поліції відмовилися повідомити вік затриманої, а також населений пункт, де вона проживала. Також невідомо, як жінка знаходила тих, кому продавала фальшиві документи. Наразі триває досудове розслідування. Зараз вирішують питання про повідомлення жінці підозри за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.