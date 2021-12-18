Жовківський районний суд призначив більше року обмеження волі українцю Олександру Шеленку, який намагався в'їхати в Україну з підробленим свідоцтвом про вакцинацію.

У судовому вироку вказано, що Олександр Шеленко у серпні цього року придбав собі підроблене свідоцтво про вакцинацію з печаткою Львівської обласної інфекційної лікарні. Наразі слідству не вдалося встановити, хто продав піроблений сертифікат Шеленку.

Олександру Шеленку вдалося потрапити з підробленим сертифікатом у Польщу. Однак 20 листопада, коли він повертався назад в Україну через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребене», прикордонники перевірили його свідоцтво і виявили, що воно підроблене.

На Олександра Шеленка відкрили кримінальне провадження за підробку документів. 15 грудня його справу розглянув Жовківський районний суд. Шеленко в суді визнав свою провину і попросив суворо його не карати.

Суддя Володимир Мікула, який розглядав цю справу, врахував усі докази у цій справі і визнав Олександра Шеленка винним у підробці та співучасті в злочині. Суд призначив йому 1 рік та місяць обмеження волі.

В Олександра Шеленка є 30 днів, щоб подати апеляцію на цей вирок.