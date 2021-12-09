Жовтневий районний суду Кривого Рогу засудив до двох років і одного місяця ув’язнення 42-річного місцевого жителя, який підробив та намагався продати міжнародний ковід-сертифікат. Це перший в Україні тюремний вирок за підробку сертифіката про вакцинацію.

Як повідомляє поліція, обвинувачений ще на початку листопада 2021 року придбав у малознайомого чоловіка печатки лікаря та лікарні однієї із областей України, а також флеш-носій із готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Згодом він роздрукував бланк міжнародного свідоцтва про вакцинацію, вніс туди неправдиві відомості та намагався через інтернет продати його за 1200 грн.

Чоловіка визнали винним за статтею про підроблення документів та ухвалили рішення про його покарання у вигляді позбавлення волі на термін 2 роки та 1 місяць.

Зазначимо, що це перший тюремний вирок за підробку ковід-сертифіката в Україні. До цього людей, які використовували або виготовляли фейкові ковід-сертифікати, штрафували.