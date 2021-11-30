Шахраї підробляли Covid-сертифікати, використовуючи підроблені печатки міських лікарень

У Львові викрили схему підробки сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, які шахраї видавали від імені міських лікарень. Загалом виявлено 17 підроблених сертифікатів, справу розслідують правоохоронці.

У міському управлінні охорони здоров’я Львова пояснили, що ці підроблені сертифікати виготовлені так, наче б то їх видано в міських лікарнях.

В прес-службі мерії розповіли, що за цим фактом провели службове розслідування. Виявилося, що сертифікати мають чимало невідповідностей. Зокрема, дані про вакцинацію цих людей не були внесені в електронну систему охорони здоров’я, що унеможливлює видачу електронного сертифіката. Особи, на яких були оформлені підроблені документи, взагалі не звертались у медичний заклад, адже дані про пацієнтів, яким проводиться вакцинація, фіксуються у спеціальних журналах, а лікарі, які начебто видали сертифікат, не є працівниками медичних закладів.

Окрім того, на сертифікатах були використані підроблені печатки лікарень. Львівська мерія заявила, що усіляко сприятиме розслідуванню виявлених фактів.

Керівниця управління охорони здоров’я Львівської міськради Леся Кобецька розповіла ZAXID.NET, що підроблені сертифікати шахраї виготовляли від імені чотирьох міських медзакладів. Там провели службове розслідування та не виявили причетності лікарів до виготовлення підробок.

«Печатки на цих фальшивих документах не відповідають оригінальним. Зловмисники заробляють в таких спосіб на людях, які не хочуть вакцинуватися, але хочуть мати сертифікати для поїздки за кордон чи ще в якихось цілях. Ми, на щастя, в наших закладах не виявили ніяких порушень. Водночас ми провели наради з лікарями, попередили, що це кримінальна відповідальність для лікарів та керівників закладів, якщо, не дай Бог, будуть такі порушення», – зазначила Леся Кобецька.