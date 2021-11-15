Вартість підробленого міжнародного ковід-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього - до 2000 грн

СБУ затримала трьох мешканців Львова та області за організацію масштабної схеми підробки ковід-сертифікатів. Щомісяця на підробці документів про вакцинацію вони заробляли понад 500 тис. грн.

Як повідомила СБУ 15 листопада, мешканці Львова та області підробляли сертифікати про вакцинацію від ковіду протягом 4 місяців. Вони залучили до схеми медпрацівників, які вносили персональні дані клієнтів в електронну систему охорони здоров’я eHealth.

Вартість підробленого міжнародного ковід-сертифікату становила 250 євро, внутрішнього - до 2000 грн. Щодня шахраї виготовляли по 10-15 підробок і заробляли на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, трьом учасникам злочинної групи – 42-річному уродженцю Запоріжжя, 24-річній мешканці Львівської області та 33-річному львів’янину - слідчі повідомили про підозру в підробці документів. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії спільників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого правоохоронці встановлять деталі справи та інших осіб, що причетні до цієї схеми.