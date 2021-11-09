Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим. Про це повідомляється на сайті МОЗ у вівторок, 9 листопада.

Тепер, згідно із наказом, до освітян й працівників місцевих органів влади додаються співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (перелік можна переглянути за посиланням).

Відповідний указ набуває чинності 9 грудня, відповідно працівники матимуть місяць, щоб вакцинуватися. Нещеплених співробітників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плати.

Ще раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників закладів освіти та чиновників державних органів влади. Відповіднйи указ набув чинності 8 листопада.

Зазначимо, що ще в квітні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що обов’язкова вакцинація є законною та може бути необхідною в демократичному суспільстві.